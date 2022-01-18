約翰遜「派對門」醜聞　前軍師甘明斯：英揆知情兼向國會說謊

英國首相約翰遜（Boris Johnson）陷入「派對門」醜聞後，他的前首席顧問甘明斯（Dominic Cummings）1月17日指控這位英國首相向國會撒謊。甘明斯稱，他發誓約翰遜對「封城派對」知情。



Updated blog: PM was told about the invite, he knew it was a drinks party, he lied to Parliament https://t.co/J3jslbQV9A pic.twitter.com/UKCxKMM80k — Dominic Cummings (@Dominic2306) January 17, 2022

甘明斯7日發文稱約翰遜2020年5月20日在唐寧街出席派對，迫使約翰遜在下議院道歉並面臨下台危機。約翰遜聲稱，他以為自己當時正參加工作聚會，只停留約25分鐘。首相辦公室亦一再表明約翰遜事先並不知情，亦沒有收到外界流傳、其首席私人秘書雷諾茲（Martin Reynolds）邀請賓客自攜酒水的電子郵件。

圖為2021年12月15日，英國首相約翰遜在倫敦首相府講話。（AP）

甘明斯17日更新網誌稱，約翰遜不僅對派對知情，而且在至少2人提出憂慮後，同意雷諾茲的做法。