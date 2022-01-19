Omicron BA.2變種　缺少「S基因」變隱形更難檢測｜新聞教室

香港首現新冠Omicron「BA.2」變種，出現1傳9的個案，大幅增加社區傳播風險。Omicron的「BA.2」變種是什麼？和一般所說的Omicron有什麼不同？為何讓人必須提高警覺？



BA.2是Omicron下的一個分支。Omicron目前有3個不同分支，名叫BA.1、BA.2及BA.3。病毒雖然微細，但其身上亦可以存在很多突變的可能，Omicron變種在其刺突蛋白上就有30多種的變化。

病毒身上擁有校對機制，讓其在複製時確保完全一樣，但在無數次自我複製時總會出現錯誤。這種錯誤可以是很微細的，微細到不會影響其生存或繼續傳播。各種BA的分支，就是指這些源自Omicron的變種，雖然高度相似，但卻有微妙的分別，因此可歸同屬Omicron族系。

圖為1月18日，巴西里約熱內盧一個檢測中心，正在做快速測試的。（Getty）

BA.2與常見的BA.1最大不同，是缺少了某個突變，缺少了讓科學家在測試期間輕易尋找出來的特徵。更具體的說，BA.2因缺少了一種S基因，令科學家無法以常規快速的檢測手段辨識。

雖然使用進一步的基因排序手段，亦能找出病毒，但因快速測試較難辨識病毒，導致容易出現假陰性，造成所謂的「隱形」現象。帶毒者可能不知自己染病，在傳染多人後開始出現病徵求診，進行詳細檢測時才成功發現。

BA.2會帶來的威脅有多大，取決於BA.2的傳播能力會否比其他版本的Omicron更高。但目前的傾向是BA.1的版本仍佔感染的最多數，BA.2雖有「隱形」能力但似乎沒有比BA.1更具傳染力。