斯洛文尼亞總理發表涉台灣言論　北京：公然挑戰一個中國原則

斯洛文尼亞1月17日公布總理揚沙（Janez Janša）接受印度的電視台訪問，他談到正與台灣洽談互設代表處、又指台灣是「國家」後，中國外交部發言人趙立堅1月19日表示，注意到斯洛文尼亞領導人公然發表挑戰一個中國原則、支持「台獨」的危險言論，中方對此深感震驚，強烈反對。



趙立堅強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，也是中西、中歐關係的政治基礎。中國必須統一，也必然統一，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

在訪問中，揚沙談到斯洛文尼亞正與台灣洽談，雙方或將互設代表處，又指中國大陸反對台灣加入世界衛生組織（WHO）是可惜的事，他又稱台灣是「民主國家」，而去聽一個實施一黨制的政府在全球說教、講解何謂民主與和平，是件難事。