捷克57歲民謠歌手病逝　生前拒打疫苗　為取健康通行證故意染疫

捷克民謠歌手、Asonance樂隊主唱霍爾卡（Hana Horka）是反對接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的人士，她故意接觸新冠病毒，目的是取得健康通行證，以獲批准進入戲院、桑拿等場所。她最終不敵病毒，在1月16日病逝，終年57歲。



捷克政府規定，只有已接種新冠疫苗或最近曾感染新冠病毒並已康復的人士，才可獲得健康通行證並獲准旅行，以及進入餐廳、酒吧或娛樂場所。

Hana Horka：圖為1月2日，捷克民謠歌手Hana Horka在Facebook發布自己的照片，照片顯示她正在錄音。（Hanka Horká Facebook）

故意接觸染疫家人

據《新聞周刊》報道，霍爾卡反對接種新冠疫苗，她的丈夫，以及兒子雷克（Jan Rek）則已接種疫苗。

她的丈夫和雷克都在2021年聖誕節前感染新冠病毒，霍爾卡卻沒選擇隔離，決定如常地與他們一起生活，她認為自己染疫並康復後就可進入戲院與桑拿。雷克1月17日表示，霍爾卡寧願染疫，也不接種疫苗。

Hana Horka：圖為2019年12月21日，捷克民謠歌手Hana Horka在Facebook發布自己的照片，照片顯示她（圖左）正在演出。（Hanka Horká Facebook）

一度以為已戰勝病魔

霍爾卡最後染疫，她離世前兩天在Facebook發文，自稱感染新冠病毒變異病毒株Delta（B.1.617.2），但成功活下來。她寫道：「所以（我）將可進入戲院、桑拿浴室、出席音樂會……還有可趕緊出海旅行。」惟她最後不敵病魔、撒手人寰。

捷克新冠肺炎疫情：圖為1月9日，捷克布拉格示威者上街抗議政府頒布的防疫限制。（AP）

兒子：反疫苗者「手上沾滿鮮血」

雷克認為當地一場反疫苗運動對母親的死負有責任，他表示，這場運動的領袖說服他母親不要接種疫苗。他批評這些人「手上沾滿鮮血」，又說：「我確切地知道是誰影響她……令我難過的是，比起家人，她更相信陌生人。」