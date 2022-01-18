亞馬遜孝順子揹父走12小時穿越雨林打疫苗　暖心畫面惹哭網民

Omicron肆虐全球，各國紛紛開打加強劑來阻擋病毒入侵，巴西一名駐點在亞馬遜的疫苗接種站醫生詹寧斯（Erik Jennings）就目睹感人的一幕，一名兒子揹着行動不便的父親跋山涉水，來回走了長達6小時，為的就是帶父親打疫苗，此舉隨後也在網上曝光，感動數萬名網友。



根據《El Financiero》透露，詹寧斯近日在IG上分享，來自亞馬遜叢林深處的偏遠村落，雖然至今仍未傳出有COVID-19確診病例，但有一名孝子Tawy Zoé為了父親Wahu Zoé的健康，便揹着他橫跨山嶺、溪水，歷經重重阻礙，來回花了整整12小時，才完成這次的疫苗接種。

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如此撼動人心的一幕其實發生在2021年，直到最近才在網上曝光，吸引約2.2萬人關注，詹寧斯更將其形容為「去年最難忘的一刻」。

眾人也紛紛感動表示，「看到這張照片我熱淚盈眶」、「令人尊重和欽佩的照片，充滿了愛」，不過卻有人指出，這也透露出巴西原住民長期受到政府忽視，直呼「照片很美卻也很可悲」。

另外，目前巴西疫情嚴峻，染疫病故人數佔全球第2高，而總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）卻處之泰然，認為沒有封城必要，甚至還說道：「盼全民都能感染病毒，達到群體免疫。」

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