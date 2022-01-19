全球政府信任度調查：中國升至91％　美國降至39％

一項全球調查發現，在新冠肺炎（COVID-19）疫情下，多國受訪民眾對政府的信任度下滑，而中國民眾對本國政府信任度則達到10年來新高，達到91%，美國人對本國政府的信任度則降至39%。



1月18日，全球最大獨立公關公司愛德曼（Edelman）發布2022年度「愛德曼信任度晴雨表」報告。受訪者被要求對本國政府、企業、媒體和非政府組織（NGO）4個方面的信任度進行評價。在28個國家的整體得分中，中國、阿聯酋、印尼在前三位，俄羅斯、日本、韓國在後三位。

愛德曼總裁理查德·愛德曼（Richard Edelman）認為，人們對資本主義、政治領導層和媒體的幻滅感與日俱增，擔心「我們對『民主』的信任真的在崩潰」。

中國依靠嚴格的防疫政策成功控制了疫情。（視覺中國）

愛德曼自2000年起每年都在發布「愛德曼信任度晴雨表」，今年的調查是在2021年11月1日到24日完成，形式為網上問卷。調查對象為28個國家超過36,000人。

和此前發布的「晴雨表」一樣，今年的調查同樣把每個國家的受訪者劃分為18歲以上的「普通大眾」和「有識公眾」。所謂「有識公眾」指的是年齡在25歲至64歲間，擁有高等學歷，家庭年收入在該國家該年齡組前25%，有閲讀或觀看商業媒體或新聞的習慣，並持續關注新聞中的公共政策訊息的人。

值得注意的是，愛德曼在調查其他國家時，「普通大眾」和「有識公眾」的抽樣比率接近6比1，但在中國和美國，這一比率變成接近2比1。

調查指，在民眾對政府信任度的評分中，中國政府的信任度達到91%，阿聯酋為87%，新加坡為74%，德國為47%，美國為39%，俄羅斯為37%，日本為36%。

據中國網媒觀察者網指，中國政府在2017年、2018年都在「愛德曼信任度晴雨表」裏拿到最高信任度，今年的91%為十年來最高。

愛德曼國際顧問公司行政總裁戴青麗（Deborah Lehr）指，中國是2020年唯一實現增長的主要經濟體，且在2021年大部分時間都保持着這種勢頭，中國的防疫政策雖然嚴厲，但成功控制了疫情，為國民樹立了信心。