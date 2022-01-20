派對門｜約翰遜遭國會朝野圍攻　重申無意下台

英國首相約翰遜（Boris Johnson）捲入封城期間出席派對事件，他1月19日出席國會質詢環節時，面對朝野雙方的抨擊，他強調無意辭職，稱一切等待調查報告才作定奪。



《衛報》報道，在野工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）在質詢環節上把握所有機會抨擊甚至諷刺約翰遜，指對方大話連篇，並要求約翰遜解釋為甚麼他在2020年5月20日出席首相府花園的派對。

約翰遜稱自己已經解釋過當天的活動，並會等待內部調查報告再作回應。他之後多次轉移話題，談及他的抗疫及全民接種接苗計劃表現，認為這是整個政府上下努力的成果，他對此感到非常驕傲。

而在質詢環節上，除了在野黨對約翰遜窮追猛打外，執政保守黨的前脫歐大臣戴德偉（David Davis）亦加入批評行列，他表示期望約翰遜可以為自己的行為負責，但對方的表現卻是相反，因此他出一句「看在上天的份上，走吧」。

英國廣播公司（BBC）指，這句說話最早出於17世紀，而到了1940年，時任首相張伯倫（Neville Chamberlain）因為無法阻止納粹德國入侵挪威，他在下議院接受質詢時，被保守黨議員艾默里（Leo Amery）拋出同一句話，結果張伯倫在兩天後辭職。