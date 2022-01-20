拜登料俄羅斯會入侵烏克蘭　稱全面入侵將付出沉重代價

美國總統拜登（Joe Biden）1月19日表示，若俄羅斯全面入侵烏克蘭將付出沉重代價，小規模入侵或置之不理。烏克蘭對此表示震驚，稱已做好最壞打算。
據美聯社1月20日報道，美國總統拜登表示，他相信俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）不願在烏克蘭發動全面戰爭，如果他繼續進行軍事入侵，俄羅斯將付出「沉重代價」。
拜登還表示，儘管他認為普京尚未做出最終決定，但他相信俄羅斯正準備對烏克蘭採取行動。他建議，如果俄羅斯確實進一步入侵烏克蘭，他將限制俄羅斯進入國際銀行系統。
據美國有線新聞網絡（CNN）19日報道，拜登預測俄羅斯將會入侵烏克蘭，但究竟是全面入侵還是小規模入侵，他還不太確定，「如果是小規模入侵，我們將不得不為是否採取行動而猶豫」。
被問及他所說的「小規模入侵」是什麼意思時，拜登說這條界線是「俄羅斯軍隊越過邊界，殺死烏克蘭士兵」。
據報道，拜登稱對俄羅斯懲罰的程度將取決於其入侵的情況。拜登表示，2021年12月與普京兩次交談後，他相信普京對將要承受的經濟制裁有很好的理解。
拜登表示，如果俄羅斯全面入侵烏克蘭，那對俄羅斯來說將是一場災難。「我們的盟友和夥伴準備好讓他付出沉重的代價」，拜登說，「這將對俄羅斯和俄羅斯經濟造成重創」。
報道稱，一名烏克蘭官員對拜登會區分全面入侵和小規模入侵感到震驚，稱「基輔驚呆了」。這位官員又指，拜登暗示小規模入侵不會觸發制裁，「這為普京隨意入侵烏克蘭開了綠燈」。