拜登料俄羅斯會入侵烏克蘭　稱全面入侵將付出沉重代價

美國總統拜登（Joe Biden）1月19日表示，若俄羅斯全面入侵烏克蘭將付出沉重代價，小規模入侵或置之不理。烏克蘭對此表示震驚，稱已做好最壞打算。



據美聯社1月20日報道，美國總統拜登表示，他相信俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）不願在烏克蘭發動全面戰爭，如果他繼續進行軍事入侵，俄羅斯將付出「沉重代價」。

拜登還表示，儘管他認為普京尚未做出最終決定，但他相信俄羅斯正準備對烏克蘭採取行動。他建議，如果俄羅斯確實進一步入侵烏克蘭，他將限制俄羅斯進入國際銀行系統。

烏克蘭士兵走在烏克蘭頓涅茨克地區卡捷琳諾夫卡附近親俄叛亂分子的隔離線上。（AP）

據美國有線新聞網絡（CNN）19日報道，拜登預測俄羅斯將會入侵烏克蘭，但究竟是全面入侵還是小規模入侵，他還不太確定，「如果是小規模入侵，我們將不得不為是否採取行動而猶豫」。

被問及他所說的「小規模入侵」是什麼意思時，拜登說這條界線是「俄羅斯軍隊越過邊界，殺死烏克蘭士兵」。

據報道，拜登稱對俄羅斯懲罰的程度將取決於其入侵的情況。拜登表示，2021年12月與普京兩次交談後，他相信普京對將要承受的經濟制裁有很好的理解。

拜登表示，如果俄羅斯全面入侵烏克蘭，那對俄羅斯來說將是一場災難。「我們的盟友和夥伴準備好讓他付出沉重的代價」，拜登說，「這將對俄羅斯和俄羅斯經濟造成重創」。

報道稱，一名烏克蘭官員對拜登會區分全面入侵和小規模入侵感到震驚，稱「基輔驚呆了」。這位官員又指，拜登暗示小規模入侵不會觸發制裁，「這為普京隨意入侵烏克蘭開了綠燈」。