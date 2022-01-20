英媒：美國借國安名義調查阿里雲

英媒指出，美國政府正在審查中國電子商務巨頭阿里巴巴的雲存儲業務，以確定它「是否對美國國家安全構成風險」。

據英媒1月18日報道，消息人士稱，美國監管機構可能禁止美國人使用阿里雲業務。

《環球時報》記者19日就此詢問阿里巴巴公司，對方表示不做回應。

英媒稱，美國前總統特朗普在任時，美商務部曾對阿里巴巴的雲業務表達過擔心，拜登上任後，該部門的一個小型「情報安全辦公室」對阿里雲啟動了正式審查。

辦公室擁有廣泛權力，可禁止或限制美國公司與「外國對手國家」的網路、電訊和科技公司的交易。

報道引述「3位知情人士」的話稱，調查的重點是阿里雲公司如何儲存美國客户的數據，包括個人訊息及知識產權，以及「中國政府是否有可能取得這些數據」。

其中一名消息人士透露，美國政府擔憂的一個問題是，「中國政府是否可以阻擋美國用户取得他們儲存於雲端的資料」。報道稱，美國監管機構最終可能選擇迫使阿里採取措施，減少雲端業務帶來的風險，或禁止美國人使用該服務。

報道還稱，研究機構顧能公司的資料顯示，阿里巴巴在美國的雲端業務規模很小，年收入估計不到5000萬美元，但如果美國監管機構最終決定阻止美國公司與阿里雲之間的交易，這將損害阿里巴巴最有前途的業務之一，並對該公司的聲譽造成打擊。

美商務部拒絕對該報道置評。中方則多次表示反對美國泛化國家安全概念，無理打壓別國特定企業。