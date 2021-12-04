阿里巴巴贊助巴黎奧運　法媒：法國政府憂資料存到「阿里雲」

中國企業阿里巴巴是國際奧委會的合作夥伴，並加入了奧林匹克全球合作夥伴（TOP）贊助計劃，但據法媒12月3日報道，在巴黎籌備2024年奧運之際，法國資訊安全部門對此表達憂慮，擔心一些與奧運有關的民眾個人資料或政府部門資料將儲存到阿里巴巴的雲端服務「阿里雲」，報道形容事件令幕後角力暗潮洶湧。



法國傳媒3日引述法國國家信息系統安全局（ANSSI）局長普帕爾（Guillaume Poupard）稱：「那裏有一場你爭我奪的角力。很複雜。」

他又指「我們正在抵抗，並以包括個人資料在內的安全考慮為由（向各方）說明這行不通。」但他拒絕透露更多細節。

圖為國際奧委會網站的網頁截圖。（國際奧委會網站）

國際奧委會（IOC）與阿里巴巴的夥伴關係可追溯至2018年平昌冬奧。阿里巴巴可能會把數個重大應用程式交由阿里雲負責引發ANSSI疑慮。

有什麼問題？

報道引述消息人士解釋，數萬名參與奧運人士的個人資料及聯絡資訊會儲存在阿里雲，這些資料涵蓋包括警方在內的政府部門資料，令法國內政部覺得難以接受。

法國資訊安全機構Cesin代表布耶（Alain Bouillé）認為「如果我們給阿里巴巴資料，可想而知就落入中國政府的手中。」