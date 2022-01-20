日媒：中國擬線下紀念中日邦交正常化50週年

日媒1月18日援引消息人士披露，中國正考慮以線下方式在中國舉行中日邦交正常化50週年紀念儀式，此舉顯示中方旨在穩定中日關係的意圖。



據日本共同社1月18日報道，日本外交界消息人士披露，中國方面已告知日本，正考慮在時值中日邦交正常化50週年的2022年9月，以線下方式在中國舉行紀念儀式。

截至發稿時，中方尚未證實上述消息。

報道指出，有關紀念中日邦交正常化50週年的中方計劃尚屬首次披露。在中國與美國激烈對抗的背景下，此舉旨在穩定中日關係。但實施可能還要視新冠疫情狀況而定。

據消息人士透露，中日友好協會的幹部於2021年12月上旬向日方傳達了此事。該幹部與曾任中國駐日大使約9年的常務副會長程永華關係較近，表示希望迄今為中日兩國關係發展做出貢獻的日本政治經濟界重要人物出席，還示意也想邀請日本文化藝術界人士參加。

2021年10月8日，中國國家主席習近平同日本首相岸田文雄通電話時表示，當前，中日關係機遇和挑戰並存。2022年是中日邦交正常化50週年，希望雙方重温初心，相向而行，共同迎接這一重要歷史節點，開闢兩國關係新的發展前景。

日本外交界消息人士指出，「中國對實現紀念儀式態度積極」。

不過，由於疫情問題，據稱中日友好協會的幹部也提及紀念儀式線上舉行的可能性。

共同社在報道中還指出，中日圍繞尖閣諸島（中國稱釣魚島）的對立仍在持續。2012年9月日本政府將中日爭議島嶼實施國有化後，中日邦交正常化40週年紀念儀式曾被取消。