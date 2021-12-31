中國商務部：RCEP生效在即　中日首次達成自貿安排

據《經濟日報》12月30日報道，在30日舉辦的中國國新辦政策例行吹風會上，中國商務部副部長任鴻斌表示，預計全年貨物進出口有望達6萬億美元，增長超20%，第一貿易大國地位更加鞏固。



央廣網12月30日引述中央廣播電視總台經濟之聲《天下財經》報道，2022年1月1日，目前全球最大的自貿協定——《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）將正式生效實施。這也是中國和日本兩國首次達成自貿安排。

RCEP成員包括中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭5國以及東盟10國，目前已經有6個東盟成員國和4個非東盟成員國正式提交核准書，達到協定生效門檻，將於2022年1月1日正式生效。

商務部國際經貿關係司司長余本林介紹，當前，協定實施的國內準備已經就緒，701條約束性義務都已經做好履約準備。「商務部將促進貨物貿易發展，確保優惠原產地規則發揮實效，落實好協定服務貿易開放承諾和投資負面清單承諾，確保開放措施全部落實到位。」

區域內九成以上的貨物貿易最終將實現零關稅，是RCEP協定的重要成果之一。數據顯示，今年前11個月，中國對RCEP其他14個成員國進出口總值為10.96萬億元，佔中國外貿總值的31%。其中，東盟、日本、韓國分別是中國第一、第四、第五大貿易夥伴。余本林介紹，這也是中國和日本兩國首次達成自貿安排。「雙方在機械裝備、電子信息、化工、輕工紡織等多個領域相互大幅降低關稅，特別是2022年中國對日本出口57%的稅號產品將立即實現零關稅，對貿易的促進效應明顯。」

從貿易便利化角度看，各成員就海關程序、檢驗檢疫、技術標準等作出了高水平承諾，特別是承諾儘可能在貨物抵達後48小時內放行，對快件、易腐貨物爭取在抵達後6小時內放行，將有利於提升物流通關效率，促進出口增長。

原產地累積規則是RCEP協定的「硬核」成果之一。根據累積規則，企業在生產過程中使用的原產於RCEP協定其他成員國的原材料、零部件或中間產品，被視為原產，而不用被當作「進口」或者「非原產」。余本林表示，這大大降低了商品享受零關稅優惠的門檻。「這將鼓勵生產商更多使用區域內的原產材料，便利成員國共同享受協定零關稅待遇。中國中間品的生產和貿易將獲益，紡織原材料、汽車零部件、電子元器件等上游產品的出口將進一步增長。」

中國與RCEP成員國貿易額佔中國貿易總額的三分之一左右。中日兩國首次達成自貿安排，雙方在機械裝備、電子訊息、化工、輕工紡織等多個領域相互大幅降低關稅，特別是明年中國對日本出口57%的稅號產品將立即實現零關稅，對貿易的促進效應明顯。