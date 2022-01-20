新冠肺炎｜德國單日確診首破10萬　日本染疫人數連續3天創新高

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株Omicron（奧密克戎）在全球蔓延速度不減，繼法國、德國和巴西的確診均創下新高後。日本1月20日又再突破單日新增感染人數。



日本放送協會（NHK）20日報道，日本20日新增46,199人確診，連續3天創新高。

日本新冠肺炎疫情：圖為1月20日，東京民眾在街頭走過。（AP）

法媒19日報道，歐洲正處於新一波疫情爆發的中心。德國單日染疫人數在18日首次突破10萬個，這天有112,323人確診，239人死亡，確診者中超過70%是感染Omicron。法國亦遭Omicron席捲，最近平均每天新增約30萬個確診，18日新增464,769人染疫。

巴西18日同樣創單日確診數紀錄，通報204,854個染疫個案。

世衛：疫情遠未告終

世界衛生組織（World Health Organization，WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）18日在日內瓦總部告訴記者：「距離疫情大流行結束，還有很長的距離。」

譚德塞警告不要把Omicron視為輕微病毒，「平均而言，Omicron（引發的症狀）可能沒那麼嚴重，但有關它是一種輕微疾病的說法會引起誤解」。