新冠肺炎｜穆迪經濟師：中國「清零」策略導致供應鏈亂象持續

美國穆迪分析公司（Moody's Analytics）澳洲悉尼辦事處高級經濟師埃爾（Katrina Ell）1月14日稱，中國應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）嚴格的清零政策，很大程度上延長供應鏈的亂象。



中國自2020年初疫情爆發以來，就實施「清零」政策，目標是令國內的確診個案數量降至零。政府為控疫實施嚴格的隔離措施、在各市內和國際方面實施旅行限制。

中國新冠肺炎疫情：圖為1月16日，中國北京一名男子接受新冠病毒檢測。（AP）

埃爾14日接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）節目《亞洲財經論談》（Squawk Box Asia）訪問。

埃爾稱，供應鏈亂象已持續約1年時間，但預料這問題於2022年初數月會顯著地緩和。她稱民眾將開始在包括生產物價、投入價格等看到明顯的下行壓力。但中國的「清零」政策，以及中國傾向關閉重要港口和工廠的做法，真的會加劇供應鏈混亂的情況。她還補充說，這種做法會令供應鏈持續承受壓力擴大。

埃爾說，「清零」政策意味中國經濟復蘇之路會變有一點更顛簸，尤其是在消費方面。她補充說，未來幾個月供應鏈問題將對通脹和央行政策制定產生重要影響。