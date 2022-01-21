中美傳商安排楊潔篪沙利文會晤　談核心國安問題

有媒體引述消息人士披露，中美傳正在就楊潔篪與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）面對面會談進行磋商，將談及核心國安問題。



有媒體1月21日稱中國和美國正就中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國家安全顧問沙利文舉行面對面的會談進行磋商，此次會談可能涉及核心國家安全問題。

但據知情人士透露，中美雙方在會議安排和議程項目上仍存在嚴重分歧。

消息人士稱美方最初提議楊潔篪和沙利文於1月10日左右在羅馬再次會晤，但由於美國宣布外交抵制北京冬奧會，以及美國國會議員呼籲聯合國在北京冬奧會前發布新疆報告，安排被中方推遲了。

據知情人士透露，儘管中美雙方都希望避免兩國之間的緊張關係演變為衝突，但雙方在會議將涉及的議題範圍以及應由誰參加等方面存在分歧。

消息人士稱，美國一直希望就國家安全和戰略穩定問題舉行會議，但中方在什麼構成了國家安全和戰略穩定問題的議題上與美方存在分歧。

此外，美國建議雙方派出軍方代表參加中美會談，但中國不同意，不希望軍控問題主導討論。

拜登（Joe Biden）政府提出包括讓中共中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮，以及中國國務委員兼國防部長魏鳳和，或解放軍工作級別代表參加中美會談的選項，中方認為美方要求太多了，尤其是在中美關係微妙的時刻。 如

此次會晤的計劃成事，將是楊潔篪與沙利文2022年第一次面對面的會面。

楊潔篪與沙利文上次會面在2021年10月於瑞士蘇黎世進行，為一個月後中國國家主席習近平和美國總統拜登的視像峰會鋪平了道路。