沙利文稱美國確保北京武統台灣永不發生　環時：請管好嘴巴

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）日前表示，美方將確保北京武統台灣的事情永遠不會發生。官媒《環球時報》發表評論稱，「這是美國高官迄今吹的最大牛皮」。



據白宮網站消息指出，沙利文12月7日在白宮舉行媒體簡報會時，被問及若俄羅斯入侵烏克蘭，中國大陸可能同時採取行動武統台灣，美國是否做好應對的準備。

他回應指，美國將採取一切可能的威嚇及外交行動，以確保中國大陸武力侵台的情景永遠不會發生，並努力避免及阻止烏克蘭遭到入侵。沙利文續指，美國過去8個月在印太地區所做的努力，都是避免任何一種入侵的情況發生。

《環球時報》12月9日發表評論稱，沙利文揚言要確保中國大陸對台灣的武統「永遠不會發生」，尤其扎眼。這是美國高官迄今吹的最大牛皮。

評論指出，幾乎不會有人相信沙利文的這一臨時答記者問會變成美國的政策宣示，因為美國根本形成不了阻止中國大陸在必要時發動武統的威懾力，更不會有人相信美國有逆着中國軍力增長和統一決心不惜一切代價「保衛台灣」的真實意志。

評論指，不相信沙利文接下來會反覆重申「確保武統永不發生」的態度，他很可能會往回縮，或者淡化這一表態。因為美國承受不起將這一表態正式化所意味的責任和壓力，美國遠沒有形成為「保衛台灣」不惜一戰、特別是不惜殊死一戰的決心。

評論稱，美國也有確保武統「永不發生」的辦法，那就是打擊台灣當局推動「台獨」的野心，推動他們不僅回歸「九二共識」，而且與中國大陸和平統一路線相向而行，接受「一國兩制」。

評論又稱，如果華盛頓支持台灣當局的謀「獨」路線，鼓勵他們倚美謀「獨」，那麼武統是一定會發生的，而且美台勾結越甚，民進黨當局在謀「獨」路上越猖獗，武統來得越快。

評論最後指，請沙利文好好清理一下思路，看看手中到底有什麼籌碼可以恐嚇中國大陸，那是下定決心實現國家統一而且擁有各種抵制訛詐戰略工具的國家。「你會發現你們已經兩手空空。所以，請管好嘴巴，否則你只會給自己的國家制造更多窘境」。