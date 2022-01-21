朝鮮疑暗示重啟核試　韓官緊急致電中美代表

朝鮮暗示將「重啟核試與洲際彈道導彈試射」，中國外交部發言人對此表態，韓國對朝事務代表緊急與中美代表通話。



據韓聯社報導，韓國政府的朝核事務首席代表、韓國外交部朝鮮半島和平交涉本部長魯圭德1月20日接連與美中對朝代表通電話，就朝方暗示重啟核子試爆和洲際飛彈試驗的情況進行磋商。

此前，據朝中社1月20日報導，朝鮮勞動黨19日召開第八屆中央委員會第六次政治局會議，要求有關部門重新審視朝鮮主動採取過的與美國建立互信的措施，及時研討是否需要重啟在此期間暫停的一切活動。

外界廣泛猜測，這是朝鮮領導人金正恩暗示將重啟核子試爆和洲際彈道飛彈發射。

當地時間1月20日下午，魯圭德分別與美國對朝政策特別代表金成（Sung Kim）和中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明進行電話磋商，討論如何管控朝鮮半島局勢。

在韓美磋商中，雙方一致認為，朝鮮半島問題的解決只能通過對話與外交取得進展，並決定繼續緊密協作穩定半島局勢。

韓國外交部沒有透露韓美具體討論內容，但雙方很可能分析了朝鮮重新審視建立互信措施的意圖。韓美重申了「以對話解決問題」的立場。

魯圭德同天下午還與劉曉明通電話，雙方共同評估了朝鮮接連發射飛彈及朝鮮勞動黨政治局表態等半島局勢。

中韓雙方商定共同努力穩控半島局勢。魯圭德還強調解決朝鮮核導問題的迫切性，以及重啟對話的重要性，並請求中方為此發揮建設性作用。

在1月20日的中國外交部例行記者會上，有日本記者提問稱，朝鮮方面表示將重新討論關於停止彈道飛彈發射試驗和核子試爆的決定，暗示重啟核武試驗。

發言人趙立堅回應稱，中方注意到有關報導。事實反復證明，一味訴諸制裁施壓，解決不了半島問題，只會進一步加劇緊張局勢，不符合各方利益。

趙立堅說，中方希望美方展現誠意，拿出實際舉措，回應朝方合理安全關切。

趙立堅強調，中方呼籲有關各方著眼半島和平穩定大局，謹言慎行，堅持對話協商的正確方向，共同致力於推進半島問題政治解決程序。