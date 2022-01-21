俄羅斯：西方正圍繞北京冬奧炮製另一個「骯髒的陰謀」

俄羅斯外交官表示，在非西方國家舉辦體育賽事一直都很複雜，西方國家總是通過各種人權或人道等問題，阻礙賽事的正常舉辦。



據俄羅斯塔斯社報道，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）1月20日表示，西方正在圍繞即將舉行的北京冬奧會製造另一個「骯髒的陰謀」——在媒體上散布虛假內容。

扎哈羅娃在新聞發布會上說，在全球疫情大流行期間，西方國家沒有提出有效的方法來對抗新冠病毒為人們帶來希望，而是在編造另一個關於奧運會的可怕骯髒陰謀。

扎哈羅娃還說，西方國家沒有讓媒體充滿積極的內容，反而提出「哪些官方代表團將抵制北京冬奧會，哪些將前往參加」等問題。她還指出，非西方國家組織體育賽事總是被複雜化。

報道稱，扎哈羅娃說，當西方國家舉辦奧運會時，一切都或多或少是正常的，完全沒有人權或人道主義等問題，而當非西方國家舉辦體育賽事時，各種問題和疑問立即浮現。

「它們要麼被過度誇大，要麼被捏造出來，或通過將真實問題與臆造的內容混合在一起」，扎哈羅娃說。

2022年1月20日，北京八角橋西南角冬奧主題花壇「開創未來」。 （視覺中國）

另據今日俄羅斯報道，俄羅斯對外情報局局長納雷什金（Sergey Naryshkin）稱，華盛頓當局和其他幾個西方大國正在極力破壞和干預2022年北京冬奧會。

納雷什金表示，俄羅斯掌握了大量訊息，指向美國及其盟友是抹黑北京冬奧會的組織者，其中美國務院扮演了關鍵角色，它協調所有非政府組織和媒體搞反華活動。