歐洲議會通過涉港決議　籲抵制北京冬奧　駐歐使團批評混淆是非

歐洲議會1月20日通過《關於香港侵犯基本自由》決議案，並就香港人權及言論自由被指惡化強烈譴責、呼籲制裁相關官員，以及敦促歐盟抵制北京冬奧。駐歐盟使團發言人



歐洲議會以585票贊成、46票反對和41票棄權通過決議案。

議會譴責香港人權的惡化，包括集會和新聞自由遭到限制，議員們呼籲香港政府釋放所有政治犯，對於近年來被捕的所有和平抗議者，歐洲議會要求有關方面撤銷對他們的指控。

此外決議亦稱中國政府正試圖將其威權制度對內對外合法化，敦促北京政府廢除「港區國安法」。決議案稱香港國安法阻礙中歐之間的信任與合作。

歐洲議會議員除敦促歐盟制裁對鎮壓香港人權的官員，亦要求在外交和政治上抵制北京冬奧。

駐歐盟使團發言人1月20日回應歐洲議會通過《關於香港侵犯基本自由》決議一事，稱中方堅決反對歐洲議會的上述決議。（中國駐歐盟使團官網截圖）

駐歐盟使團發言人1月20日被問及歐洲議會通過《關於香港侵犯基本自由》決議一事。發言人稱中方堅決反對歐洲議會的上述決議。歐洲議會一些政客屢屢在涉及中方主權、安全與領土完整的問題上採取對抗行徑，一再以自由、人權為名就香港事務指手畫腳，為反中亂港分子撐腰打氣。歐洲議會決議混淆是非，引起包括香港同胞在內全體中國人民的強烈義憤。

發言人稱中方強烈敦促歐洲議會恪守國際法和國際關係基本準則，停止干預香港特區法治與司法獨立，停止詆毀與歪曲「一國兩制」，停止插手香港事務和中國內政，停止破壞中歐關係的正常氛圍。