美艦本福德號闖西沙　衛星圖與現場圖曝光

中方指責美國軍艦非法闖入中國西沙群島領海、內水，美軍方否認美艦遭解放軍驅離。美軍艦闖西沙群島的現場圖與衛星圖曝光。



1月20日晚，中國國防部通過網站公布稱，1月20日，美軍「本福德」號（USS Benfold）導彈驅逐艦未經中國政府批准，非法闖入中國西沙群島領海、內水。

據中國智庫「南海戰略態勢感知平台」微博賬號，Planet衛星在1月20日上午10時11分和10時59分，先後拍攝到美艦自北向南在中國西沙群島西南部的內水和領海穿行，「行動極為挑釁」。

影像顯示，至少有中國海軍一艘054A型護衛艦對其進行跟蹤、監視和驅離。

2022年1月20日，衛星圖片顯示，美軍「本福德」號導彈驅逐艦闖入中國西沙群島領海、內水。（微博@南海戰略態勢感知）

中國國防部新聞發言人吳謙在20日的談話中稱，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力對美艦進行跟蹤監視並予以警告驅離，中國軍隊對美方行徑表示強烈不滿和堅決反對。

吳謙指出，西沙群島是中國固有領土，中國政府於1996年公布了西沙群島的領海基線，美方行徑根本就不是其宣稱的「航行自由」，而是侵犯中國主權、危害南海和平穩定的嚴重挑釁，其性質十分惡劣。

吳謙說：「我們要求美方認清形勢、停止挑釁。中國領海不容美國軍艦橫行霸道。中國軍隊將採取一切必要措施，應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權、安全，堅定維護地區和平穩定。」