美軍機再對中國抵近偵察覆蓋廣東、西沙等多地　過去兩月已逾百次

據隸屬北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知」報道，周二（14日），美空軍1架RC-135W電子偵察機沿着中國東南海岸線進行抵近偵察，偵察範圍涵蓋了廣東、海南島、西沙群島等地區。



10月達54架次 11月升至94架次

根據報道，11月，美軍在南海針對中國的此類抵近偵察活動高達94架次。11月2日當天短短12小時內，美軍軍機進入中國黃海，東海和南海。法國空軍出動偵察機在東海進行大範圍偵訊活動。美國出動了WC-135W核偵察機和E-8C偵察機，法國出動了「獵鷹」20G偵察機。在中國微信群等社交平台中，此類消息被廣泛傳播。

近年來，美軍加強了在中國「家門口」的偵察行動，據「南海戰略態勢感知」智庫統計，僅10月這一月內，美軍就累計出動了54架次偵察機在南海對中國進行抵近偵察。出於對西北太平洋海域熱帶氣旋（颱風）的顧慮，此數據較以往甚至已有所減少。

10月25日，美國海軍太平洋艦隊在其官網發布消息稱，美日兩國海上部隊在南海開展雙邊行動，進行包括飛行任務、水面和空中部隊間的戰術協調訓練、海上加油以及海上打擊在內的演習，參與演習的兵力包括美國海軍「卡爾?文森」號航母和日本海上自衛隊「加賀」號直升機母艦。

依照慣例，每當美國航空母艦在南海活動時，美軍偵察機去南海的架次也會有所增加，以支援航母的活動。

此次事件的另一受關注點在於美軍出動了多種型號的機型，尤其是較為罕見的WC-135W核偵察機。

《南華早報》曾在11月2日撰文稱，美軍的此次軍事行動，可能與前段時間美國「康涅狄格」號核潛艇在南海公海海域遇到撞擊事故有關。出動WC-135W是為了蒐集大氣樣品以檢測和識別可能遺留的放射性碎片。

據網站「Miliraty.com」相關介紹，WC-135C核偵察機配備了先進的核物質探測設備，能夠收集大氣中的放射性微粒，用於識別和鑑定他國進行核武器試驗的證據，也可以用於跟蹤核泄漏，因此也被稱為核試驗偵察機。

對於美國軍機的密集行動，中國國防部發言人吳謙曾多次表態，批評美國此舉屬於挑釁，無視雙方前線官兵的生命安全，無視兩國人民的根本利益，無視世界人民的和平願望，「中國軍隊將堅定維護國家主權、安全和發展利益，堅定維護世界和地區和平穩定」。