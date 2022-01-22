美日首腦會談　強調台海和平穩定重要性　擬設經濟版2+2會談

美國總統拜登（Joe Biden）1月21日與日本首相岸田文雄舉行視像會談，歷時約1小時20分。兩人堅定反對中國改變東海與南海現狀的企圖。他們強調台海和平穩定與和平解決兩岸議題的重要性，此外也對中國在新疆與香港的作為表示擔憂。



拜登與岸田的會議，內容強調美日關係，並推進對自由開放印太地區的共同願景。拜登會後在Twitter發文稱，會談目的在進一步加強美日同盟關係，這是印太地區和全球和平與安全的基石。

白宮在會後發布的會談摘要稱美日領袖認為作為印太地區大國，它們在共同目標上團結一致，以維持和強化對區域的承諾。

拜登也申明《日美安全保障條約》第5條適用於釣魚台列嶼，以及美國堅定不移地致力於利用全方位能力保衛日本。

2022年1月21日，日本首相岸田文雄與美國總統拜登舉行視像會談。（AP）

拜登及岸田在會上譴責朝鮮近來試射彈道導彈的行為，承諾在朝鮮議題上密切聯繫，以促進朝鮮無核化。兩人也談及近來烏克蘭議題，岸田也承諾繼續與美國與其他盟友、夥伴及國際社會密切協作，採取有力行動應對任何攻擊。

經濟議題方面，兩人同意設立經濟版2+2會談，討論新技術、供應鏈等議題。岸田文雄也表達對美國提出的印太經濟架構的強力支持。

美國資深官員在會後的電話背景說明中指出，岸田在會談中邀請拜登訪日，出席預計在春末舉行的四方安全對話（Quad）。拜登已接受邀請。