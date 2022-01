美日籲中國核裁軍　北京批評兩國為轉移視線與推卸責任

美國與日本1月21日呼籲中國應提高核武透明度並裁減核武。



共同網21日稱,日本和美國21日就《不擴散核武器條約》(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,NPT)發表聯合聲明,籲請各國領袖訪問被美軍投下原子彈的廣島與長崎。

聲明也首度提到中國,稱其核武能力持續增強,為降低核武風險,中國應提高透明度以及為裁減核武做出貢獻。

美日關係:美國務卿布林肯、國防部長奧斯汀、日本外務大臣林芳正和防衛大臣岸信夫2021年1月6日以視像形式召開美日2+2安全諮商委員會會議。(AP)

這間傳媒21日也報道,除現有由外交部長和國防部長組成的美日2+2安全諮商委員會(U.S.-Japan Security Consultative Committee)會議,兩國政府決定新設經濟版2+2會議,日本外務大臣、日本經濟產業大臣、美國務卿和美國商務部長會磋商如何推進印太地區基礎設施投資以應對中國一帶一路。

報道引述日本政府官員稱,預料日本首相岸田文雄和美國總統拜登(Joe Biden)21日晚視像會晤時會就經濟版2+2達成協議。

趙立堅回應記者提問時稱,美日就《不擴散核武器條約》發表聯合聲明,標榜對核領域全球治理的貢獻,同時對中國核政策說三道四,完全是為了轉移視線、推卸責任,掩蓋自身在核領域的斑斑劣跡。

他指出眾所周知,美國才是全球戰略安全的最大威脅。美國擁有世界上最龐大、最先進核武庫,卻還要投入上萬億美元升級「三位一體」核力量,發展低當量核武器,降低核武器使用門檻,部署全球反導系統,謀求在「亞太」和歐洲部署陸基中導,這些行為嚴重破壞全球戰略穩定。不僅如此,美方近年來違背多邊主義精神,頻頻毀約退群,在安全領域固守冷戰思維,拉幫結夥,極力構建各種「小集團」「小圈子」。中方奉勸美方管好自己的事,切實降低核武器在國家安全政策中的作用,切實承擔起自己在核裁軍方面的特殊、優先責任,進一步大幅、實質削減核武器。

趙立堅稱,至於日本,日本長期以國際核裁軍與核不擴散領域的「模範生」自居,實際上卻說一套、做一套。日本作為無核武器國家,卻長期存儲大量超出自己實際需要的敏感核材料,包括武器級鈈,造成嚴重核擴散風險和核安全隱患。日方為了繼續享受美國「核保護傘」,還竭力阻撓美採用不首先使用核武器政策。如果日方真的有意推動國際核裁軍與核不擴散進程,就應以負責任態度回應上述國際關切,以實際行動取信於國際社會。

他強調,中國堅定奉行自衛防禦的核戰略,始終恪守任何時候、任何情況下不首先使用核武器,明確承諾無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器。中國並始終將核力量維持在國家安全所需的最低水平。任何國家只要不對中國使用核武器,都不會受到中國核武器的威脅。中國的核政策本身就是對推進國際核裁軍進程、減少核風險努力的重要貢獻。中國將繼續堅定致力於維護自身正當安全利益,維護世界的和平與穩定。