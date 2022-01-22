中國安檢設備在歐熱銷　美媒：威脅國家安全

中國企業的安全掃描設備在歐洲熱銷，有西方國家對此警惕，有批評人士聲稱設備涉及的敏感數據會威脅歐洲國家的國家安全。



美聯社1月20日報道，倫敦機場、阿姆斯特丹機場、布魯塞爾機場、雅典機場、佛羅倫斯機場、威尼斯機場和日內瓦機場以及西班牙各地10多個機場都已簽約購買同方威視（Nuctech）的設備。此外，達沃斯世界經濟論壇、北約國家與俄羅斯邊界地區也在使用同方威視的安全掃描設備。

政府和企業採購文件顯示，同方威視已深入歐洲，27個歐盟國家中的26個已安裝該公司安全設備。

報道稱，早在2020年，美國政府便以「國家安全」為由打壓同方威視，限制向美國市場出口。緊接着，加拿大和歐洲部分國家跟進，對同方威視設限。

報道稱，越來越多的西方政客擔心，中企設備處理的數據涉及政府、工業或個人敏感訊息，威脅歐洲國家的國家安全。還有批評人士說，歐洲國家使用中企生產的設備，會增加中國在歐洲的影響力。

美國政府認為機場的中國生產的安檢設備可能對國家安全構成威脅。（視覺中國）

與此同時，同方威視在歐美地區兩大競爭者——OSI Systems公司和史密斯檢測技術公司聲稱，同方威視在歐美市場打「價格戰」，導致他們的產品失去競爭力。

對於上述指控，同方威視荷蘭分公司副總經理博斯（Robert Bos）說，這雖然是我們的設備，但這是您的數據。我們的客户決定如何處理數據。同方威視在歐洲的業務符合當地法律，包括嚴格的安全檢查和數據隱私規則。

博斯稱，同方威視是毫無根據的指控的受害者。「說實話，這很令人沮喪。在我們交付這種設備的20年中，我們從未發生過違規或數據泄露的問題。」