Omicron死亡率隨年齡增加不容小覷　醫生籲別再說是小感冒不會死

前台大感染科醫生林氏璧11月22日談及英國新冠肺炎疫情，分析新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變異病毒株Omicron最新致死率數據，呼籲民眾趕緊接種疫苗，別再說它是小感冒不會死人。



林氏璧稱英國近1個月確診病人多半感染Omicron，3,183萬人確診，4,739人死亡，致死率為0.15%；致死率在60歲以下僅0.023%，但在這個年齡層之上，致死率急升至1.06%。

他分析稱單看60歲以上者，有38萬人確診，2,296人死亡，其中完全未接種者有12,395人，849人死亡，致死率6.8%。已完成接種2劑疫苗者42,983人，1,604人死亡，致死率3.7％；完成接種3劑疫苗者301,180人，1,447人死亡，致死率0.48％。

他稱相較打完3劑疫苗以及完全沒接種者，兩者致死率相差14倍。對年紀愈大的人來說，疫苗保命效果愈好。他稱小於18歲者有57萬人染疫，僅10人死亡，他們都在41萬未接種人士之中。

林氏璧稱這致死率應有高估，因有太多輕症及無症狀未被診斷出來，不過也是有低估的可能性，因英國這一整年最脆弱的一群人早已去世，一消一長下，他覺得數字還是可供參考。

林氏璧強調說，英國撐過去來了，但也付出相當的代價，住院病人造成的負擔達到1年前病種病毒Alpha的一半，還有至少4,739人死亡，故不要再說Omicron是小感冒不會死人了。他也再呼籲，「打疫苗對防止重症死亡還是有差別，兩劑很好，三劑更好，50歲以上差別更明顯，更需要第三劑，疫苗沒打好打滿，別奢言與病毒共存。」