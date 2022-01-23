新冠肺炎｜入境旅客確診　太平洋島國薩摩亞及基里巴斯封城

太平洋島國薩摩亞（Samoa）及基里巴斯（Kiribati）政府1月22日宣布，受到入境旅客確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響，兩國分別實施封城，阻止病毒擴散。



澳洲廣播公司（ABC）報道，基里巴斯重開邊境後，首班來自斐濟（Fiji）的航班上，有多名乘客確診，首都南塔拉瓦（South Tarawa）出現首宗社區感染個案，並假設病毒在社區傳播，因此政府宣布，除了購買生活必需品或看醫生外，民眾禁止外出。當局沒公布封城期限，但外界估計禁令在27日結束。

而在薩摩亞，一班從澳洲布里斯班（Brisbane）的撤僑班機的感染群組增至15人，當局認為他們可能感染Omicron變種病毒，目前已經接受隔離，全國亦進入封城，直至24日晚上為止。

根據世界衛生組織（WHO）的數據顯示，截至1月，基里巴斯並沒有錄得確診個案，薩摩亞則只有兩宗。惟兩國的疫苗完全接種率偏低，世衛指薩摩亞的接種率為62%，基里巴斯更只有34%。