Omicron｜N95或KF94如何？　美國CDC公布哪種口罩最能防新冠病毒

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計，過去一周美國日均確診數近80萬例，美國疾病管制與預防中心（CDC）指出應該盡可能戴上防護性最強的口罩，但必須考量所處環境因素，來選擇是要戴N95或其他口罩。



《路透社》報道，國際上被稱為KN95s和KF94s的口罩通常由多層聚丙烯製成，這是一種合成纖維，為了實現緊密貼合臉部，讓口罩能將鼻子、嘴巴的邊緣緊緊密封。

常聽見的N95口罩旨在過濾空氣中95%的微粒，能防止大於0.3微米的顆粒通過。不過KN95s和KF94s都能提供與N95口罩類似的保護，這兩款口罩分別在中國和韓國得到認證。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院環境健康與工程的科學家艾瑞克（Eric Toner）表示，「最好的口罩是某種版本的N95。而N95s、KN95s和KF94s在功能上來說都是等效的」。不過美國CDC也警告，在2020年和去年測試KN95時，發現有約60%低於標準，因此CDC列出了授權N95口罩的合格製造商，口罩上會印有美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）的標章和批號，這能有助於民眾挑選合格口罩。

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CDC表示，由美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）授權的N95能提供最大防護，其次是KN95和貼合的醫療用口罩，接着是多層布口罩，編織鬆散的布口罩防護最差，但戴在醫療用口罩上可以提供額外的保護網。而一些布口罩內還有小口袋，用於過濾微小顆粒，但效果似乎不彰，而且使用數據並不多。

關於口罩是否能多次使用，CDC指出口罩是一次性使用，但在短缺時能使用多次，不過N95不應該使用超過5次，當口罩因呼吸或被汗水弄濕時，功效就會降低，因此建議每天更換口罩。至於配戴N95的時機，CDC建議在照顧染疫病患、患重病或從事高風險工作、長時間乘坐大眾運輸、在擁擠的室內或戶外空間時能考慮配戴；如果沒有N95，則可以在醫用口罩上加一層布口罩來增加防護。

而最好的防護措施是已經完整接種和打加強針，並戴N95或KN95，假如無法做到這些就戴上兩層醫用口罩，或是退而求其次戴醫用口罩+布口罩。

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