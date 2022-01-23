烏克蘭局勢｜英國：普京擬在烏國扶植親俄政權

英國傳媒1月22日報道，俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）接受邀請，與英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）舉行會談，嘗試為烏克蘭局勢降溫。另外英國政府同時指，俄羅斯企圖扶植一個親俄的烏克蘭政府。



天空新聞（Sky News）指，華禮仕日前邀請紹伊古訪問倫敦，討論共同安全憂慮。不過紹伊古指出，兩國最近一次的國防雙邊會談是在2013年於倫敦舉行，因此建議今次會面移師莫斯科。

報道引述一名英國國防高層稱，華禮仕對紹伊古接受邀請感到滿意。

目前俄羅斯在烏克蘭邊境附近部署大約10萬兵力，英國下議院國防委員會主席、保守黨議員埃爾伍德（Tobias Ellwood）認為，俄羅斯入侵烏克蘭迫在眉睫。

他指出俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）把握西方國家薄弱的機會，稱對方要求北約（NATO）不會擴張的最後通牒肯定不被接受，但這亦為他提供侵略的依據。

英國廣播公司（BBC）提到，英國外交部發表聲明，指普京企圖扶植烏克蘭前國會議員穆拉耶夫（Yevhen Murayev）作為烏克蘭親俄政府領袖人選。外相卓慧思（Liz Truss）忘為，有關消息反映莫斯科推翻烏克蘭政府的意圖，同時顯示克里姆林宮的盤算。

卓慧思敦促俄羅斯結束其侵略及不實消息的行動，而是以外交途徑解決爭議。她重申俄羅斯任何形式的入侵烏克蘭行動都是重大策略錯誤，並會付出沉重代價。

另外霍士新聞（Fox News）同日引述華府官員報道，美國國務院下令駐烏克蘭大使館人員最快在24日開始撤出當地，並可能呼籲當地美國公民盡快乘坐民航機離開。