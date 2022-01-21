烏克蘭局勢持續緊張　俄羅斯將進行海軍演習

俄羅斯宣布1月將在全球多個地區進行大規模海軍演習，以應對西方在烏克蘭策劃的「挑釁」，並堅決否認有入侵烏克蘭的計劃。



據英媒1月21日消息，俄羅斯20日宣布，其海軍將在本月和下月進行一系列大規模演習，所有艦隊都將參加，演習區域從太平洋到大西洋，這是與西方對峙期間軍事活動激增的最新表現。

報道稱，演習除了在與俄羅斯直接相鄰的海域進行外，還將在地中海、北海、鄂霍次克海、東北大西洋和太平洋進行演習。國防部在一份聲明中說，他們將動用140艘軍艦和支援艦艇、60架飛機、1,000件軍事裝備和大約10,000名軍人。

俄羅斯的軍事行動正受到密切關注，因為烏克蘭附近的軍隊集結和一連串的鷹派言論令西方感到不安，並引發了對即將爆發戰爭的擔憂。莫斯科堅決否認有入侵烏克蘭的計劃。

據美聯社1月21日報道，俄羅斯宣佈本月在世界多個地區進行大規模海軍演習，並聲稱西方正在烏克蘭策劃「挑釁」，克里姆林宮被指控在烏克蘭策劃侵略性軍事行動。

俄羅斯國防部表示：「演習旨在練習海空軍行動，以保護俄羅斯在世界海洋中的國家利益，並應對對俄羅斯聯邦的軍事威脅。」

據報道，美國及其盟友在上周的安全談判中堅決拒絕了莫斯科的要求，但仍為可能就軍備控制和建立信任措施進行的進一步談判敞開了大門，以減少敵對行動的可能性。

俄羅斯總統普京在海軍日閲兵式期間檢閲軍艦。（AP）

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，烏克蘭和西方聲稱俄羅斯即將對烏克蘭發動襲擊，是「他們自己發動大規模挑釁，包括軍事挑釁的幌子」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，美國威脅要切斷俄羅斯與全球銀行系統的聯繫，可能會鼓勵烏克蘭的鷹派勢力使用武力奪回對東部叛軍的控制權。

歐盟執行機構負責人、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula Leyen）20日表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟「將採取大規模的經濟和金融制裁措施」。「我們希望不會發生攻擊，但如果發生，我們已做好準備」，馮德萊恩在達沃斯商業論壇的在線演講中說。