美國軍事物資援助運抵烏克蘭　烏方斥德國拒供武器

撰文：王慧珊
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烏克蘭局勢愈趨緊張，美國1月22日稱首批軍事援助物資已運抵當地，表明會繼續提供這類援助，避免烏克蘭受到俄羅斯侵略。但德國拒絕向烏克蘭提供武器遭烏方指責。

美國駐烏克蘭大使館1月22日在Facebook表示，美國對烏克蘭2億美元安全支援計劃中的首批援助物資已運抵烏克蘭。烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）對此表示感謝。

大使館指出，「美國將繼續提供此類援助，以支持烏克蘭武裝部隊繼續努力捍衛烏克蘭的主權和領土完整，免受俄羅斯的侵略。」

針對德國防長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）1月21日拒絕運送武器、認為此舉無助化解烏克蘭危機的言論，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）22日在Twitter發文指責柏林的決定，呼籲對方停止破壞西方盟友之間的團結，否則會鼓勵俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）入侵烏克蘭。

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庫列巴補充說，基輔感謝德國近年來的支持和外交努力，「但德國目前的聲明令人失望，與這種支持和努力背道而馳。」

另外，烏克蘭外交部22日召見德國大使，抗議德國海軍司令薛恩巴赫（Kay-Achim Schönbach）日前表示普京需要獲得尊重，並稱烏克蘭永遠失去克里米亞半島（Crimea）的言論。薛恩巴赫1月22日決定辭職。

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