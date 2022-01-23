新冠肺炎｜日本單日確診首破5萬　新西蘭首次出現Omicron病例

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株Omicron（奧密克戎）在全球肆虐，日本疫情愈趨惡化，新西蘭首次錄得Omicron病例。美國東北部和法國的Omicron疫情則似乎已達高峰。



Omicron在日本迅速傳播，當地1月22日單日新增新冠肺炎病例數字首次突破5萬大關、達到54,576個，連續5天創新高，當中東京病例11,227個，而大阪也創下新高，新增7,375個。

日本2021年11月30日確認首宗Omicron病例以來，個案數目在3週內增加100倍；而單是2022年，1月1日的新增病例數目由534個、急增至1月22日的54,576個。

圖為2022年1月23日，新西蘭總理阿德恩在惠靈頓舉行的新聞發布會上，宣布收緊防疫措施。（AP）

Omicron來勢洶洶，新西蘭也未能獨善其身。總理阿德恩（Jacinda Ardern）1月23日表示，Omicron已蔓延至該國，並開始在社區傳播。北島的奧克蘭（Auckland）出現婚禮感染群組，一個家庭參加婚禮和其他活動後感染Omicron，連同他們所乘搭航班的1名機組人員，累計9人確診。

當局在23日午夜起收緊防疫措施，強制民眾戴口罩，以及限制聚會人數不得超過100人等。阿德恩同時宣布取消她與伴侶蓋福德（Clarke Gayford）的婚禮，婚禮原定未來幾週在北島東岸的吉斯伯恩（Gisborne）舉行。

不過，美國東北部及上中西部的部分地區，Omicron病例似乎達到頂峰。在紐約，即使死亡人數繼續增加，病例數目也在急劇下降；伊利諾伊州和馬里蘭州的住院人數和病例數字也開始下跌。

歐洲方面，法國的Omicron疫情可能也已達高峰，確診人數開始減少。截至1月22日，單日確診病例跌至40萬個以下、達到389,320個，相對之前連續4週均突破40萬個。

惟法國1月22日再有示威者上街，抗議政府推行疫苗通行證這項最新防疫措施。內政部表示，當天約有3.8萬人在法國各地抗議，其中約有5,200人在首都巴黎示威。