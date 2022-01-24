澳洲總理莫里森微信帳號疑被侵佔

澳洲大選5月舉行之前，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的微信帳號疑似被封及遭侵佔，有澳洲議員批評這是「外國對我們民主的干涉」。



據美國彭博社報道，澳洲議員聲稱，莫里森的微信帳號疑似被封，呼籲在議會範圍內抵制微信。

澳洲國會情報與安全聯合委員會主席帕特森（James Paterson）1月24日表示，數個月以來，莫里森所屬的自由黨（Liberal Party）無法訪問莫里森的微信官方帳戶，並聲稱該帳號受到審查。

他說：「我的觀點是，微信是一家受到中國共產黨嚴密控制的公司，這無異於外國對我們民主的干涉，而且還是在選舉年。」

帕特森呼籲所有澳洲政界人士停止使用微信，直到莫里森的帳戶得以恢復。

他說：「任何人都不應該將他們的審查制度和他們對我們公共辯論的控制合法化。」

英國路透社稱，由於澳洲全國大選將於5月舉行，莫里森政府原本打算在2月1日開始的中國農曆新年慶祝活動期間，利用莫里森的微信帳號宣傳其政策。

莫里森的官方微信公眾號1月初遭侵佔，並改名為「澳華新生活」，聲稱為澳洲華僑提供生活資訊。據報此帳號與福建省一家科技公司有關。

一位知情人士說，莫里森辦公室曾多次向微信提出請求，希望重新獲得該帳戶的訪問權限，但都沒有取得成功，最近一次請求是在1月10日。

截至發稿時，莫里森辦公室與中國騰訊公司均尚未回應上述報道。