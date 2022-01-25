不想放棄中國市場　立陶宛大公司開始轉移業務

一些立陶宛企業有意從立陶宛轉移業務。此阱立陶宛總統瑙塞達（Gitana Nauseda）1月4日接受訪問時表示，政府允許以台灣名義開設代表處是個錯誤，披露與中國有望舉行峰會緩和局勢。



據俄羅斯衛星通訊社1月22日報道，因立中關係惡化立陶宛企業放棄在該國發展業務並計劃將生產移至其他地區，立陶宛最大的泥炭基質、生物燃料和生物料生產商Klasmann Deilmann總經理Kazimieras Kaminskas稱，「現在一定不能在立陶宛發展。對於我們來自立陶宛的企業，中國大約佔據15%的銷售量。我們一定不想放棄這個，所以不得不將這一部分的生產轉移至其他歐盟國家。企業向70個國家出口商品，而中國市場對其尤為重要」。

另一家立陶宛企業的總裁指出，立陶宛是27個歐洲國家中唯一一個不再擁有全球市場的國家。

在這之前，瑙塞達1月21日證實，立陶宛外交部長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）已經提交了緩解與中國緊張關係的計劃，希望該計劃能夠得到實施。

瑙塞達承認，「現在很明顯，維爾紐斯和北京之間複雜的關係給企業帶來的損失是巨大的，未來還會更大」。 立方已通過歐洲機構直接向中方表達部分想法，但緩和局勢很大程度上取決於造成局勢升級的一方，立中有望近期舉行峰會。