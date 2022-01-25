歐洲議會反華議員帶頭聲援立陶宛：700議員僅40人簽字

歐洲議會部分反華議員近日牽頭聲援立陶宛，但700名歐洲議會成員中只有40人簽字。



據立陶宛國家廣播公司（LRT）1月24日報道，上周歐洲議會部分反華議員致信歐盟高級官員，以「聲援立陶宛」為由，要求歐盟對中國「經濟脅迫」立陶宛做出回應，但700名歐洲議會成員中只有40人簽署了這份信。

來自立陶宛的歐洲議會議員奧萊卡斯（Juozas Olekas）認為，這表明歐盟對立陶宛的「支持」遠低於預期。

他認為，立陶宛國內對開設「台灣代表處」的決定，沒有做好充足準備：如果進行更多的談判，歐盟方面的支持「更強」。

另一名立陶宛議員奧斯特雷維丘斯（Petras Auštrevičius）承認：「的確，歐盟層面並沒有在討論中國施壓立陶宛一事。」

維爾紐斯大學政治學教授維爾皮斯奧斯卡斯（Ramūnas Vilpišauskas）認為，中國現在已經成為歐盟主要的貿易和投資夥伴。無論是對德國、希臘還是其他中歐國家，中國都「非常重要」。

歐盟外交政策負責人、歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Jose Borrell）1月14日稱，歐盟成員國「明確地表達了對立陶宛的聲援」。

2021年11月18日，駐立陶宛台灣代表處正式成立並掛牌運作，首任駐立陶宛代表將由現任駐拉脱維亞代表黃鈞耀出任。（台灣外交部）

然而，儘管立陶宛外長一再呼籲歐盟採取進一步的具體行動，但歐盟方面並沒有宣布新的措施。

即便在立陶宛國內，對華強硬政策也未獲得立陶宛多數民眾的支持。

據立陶宛國家廣播電視台（LRT）1月12日報道，立陶宛外交部近日委託進行的一項民調顯示，近三分之二的立陶宛受訪民眾不支持該國目前的對華政策，僅13%的受訪者表示支持維爾紐斯對華強硬政策。

立陶宛這份民調於2021年12月10日至18日進行，2022年1月11日公布的調查結果顯示，對於立陶宛目前的對華政策，僅13%的受訪者表示支持，有60%的人持否定態度。

針對中國與立陶宛關係目前出現的緊張形勢，中國外交部發言人多次表示，中立關係出現問題的是非曲直十分清楚，立陶宛政府背信棄義，罔顧中立關係大局，罔顧立陶宛國家和人民的利益，遭到了國內外的普遍質疑和反對。

中方敦促立陶宛政府不要充當「台獨」和反華勢力的棋子，回到堅持一個中國原則的正確軌道上來。