意大利舉行總統選舉　政界憂增政治不確定性

意大利總統選舉1月24日開鑼。英媒1月24日稱，意大利政界人士擔心，選舉結果會增加政治不確定性。



意大利總統由參眾兩院聯席會議選舉產生，選舉人包括320名參議員（包括6名終身參議員）、630名眾議員以及58名大區和自治省代表。整個選舉過程或需幾天時間才可完成，在前三輪投票中，勝選的候選人需獲得最少三分之二的票數，從第四輪投票起，他們僅需獲絕對多數支持就可當選。

選舉人將在香港時間1月24日晚上10時開始投票，首輪投票以不記名方式進行。

意大利新冠肺炎疫情：圖為2021年12月30日，意大利羅馬民眾排隊等候接受新冠病毒檢測。（AP）

現任總理德拉吉（Mario Draghi）是總統熱門人選，他亦曾表示希望轉任總統。若他成功當選總統，意大利就須推舉新總理。

現任總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）的7年任期2月3日結束。

環球網援引歐美輿論稱，曾擔任歐洲央行行長的德拉吉在意政界威望較高，如他參選總統，將是各方最能接受的人選。惟如他真的當選總統，推舉新總理將成該國新難題。意大利議會政黨眾多，其中「脫歐」與「疑歐」力量不容小覷，新總理推舉過程或將攪動意政壇，為歐洲一體化進程帶來新的不確定性。