美媒稱華要求俄勿在北京冬奧期間入侵烏克蘭　中方：污衊中俄關係

美媒1月22日報道稱，最近中俄兩國元首通話時，中方表示希望北京冬奧會期間俄羅斯不要入侵烏克蘭，俄羅斯外交部和中國駐俄大使館已經作出否認。中國外交部發言人趙立堅1月24日對此表示，有關報道是對中俄關係的污衊和挑釁。



趙立堅24日在例行記者會上指出，彭博社1月22日的相關報道純屬子虛烏有，這不僅是對中俄關系的污衊和挑釁，也是對北京冬奧會的蓄意干擾和破壞，這種卑劣伎倆騙不了國際社會。

他強調，今天的中俄關係成熟、穩定、堅韌，雙方在各層級保持密切溝通，任何離間中俄關係、挑戰中俄互信的企圖都是徒勞。

趙立堅稱，同時作為奧林匹克精神的支持者和踐行者，中方一向反對將體育運動政治化，更不會被國際上某些勢力帶節奏。目前北京冬奧會籌備工作已進入最後衝刺階段，中方有信心向世界呈現一屆簡約安全、精彩的奧運盛會，也有信心確保包括普京總統在內的各國領導人的北京之行圓滿、順利、成功。

彭博社22日引述一名外交官稱，中國國家主席習近平或已要求俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）不要在2月4日至20日北京冬奧舉行期間，大規模入侵烏克蘭，否則北京將不得不捲入外交爭端。

中國駐俄羅斯大使館22日向俄羅斯塔斯社（TASS）指出，上述報道是一個騙局和挑釁行為。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）形容，這是「美國相關機構的特殊訊息行動」，是美方藉意報道的挑釁手段。