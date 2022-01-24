美日舉行首腦會談觸及新疆等議題　　趙立堅批評粗暴干涉中國內政

美國總統拜登（Joe Biden）1月21日與日本首相岸田文雄舉行視像會談，會晤期間提到台灣、新疆、香港、釣魚島（日稱尖閣諸島）、東海和南海等問題。中國外交部發言人趙立堅批評兩人抺黑攻擊，粗暴干涉內政，已向兩國提出嚴止交涉。



趙立堅1月24日主持例行記者會時表示，美日領導人會晤在涉華議題上都是老調重彈，他們再次對中國無端抹黑攻擊，粗暴干涉中國內政，違背國際法和國際關系基本準則。中方對此表示強烈不滿，堅決反對，已向美日提出嚴正交涉。

趙立堅指出，台灣、新疆、香港事務純屬中國內政，不容任何國家和外部勢力干涉，又稱釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國固有領土，呼籲美日停止製造事端和挑撥離間。

趙立堅還稱美日固守冷戰思維，煽動意識形態對立和國家間對抗，與世界和地區求和平、謀發展的潮流背道而馳。中方再次敦促美日順應時代潮流，摒棄零和博弈、以鄰為壑的狹隘政策，回到對話與合作的建設性軌道。

美國總統拜登（Joe Biden）1月21日與日本首相岸田文雄舉行視像會談，會晤期間提到台灣、新疆、香港、釣魚島（日稱尖閣諸島）、東海和南海等問題。日本傳媒指，美日將會舉行2+2經濟部長級會議，拜登亦可能在2022年內訪問日本。