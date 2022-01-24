阿富汗局勢︱塔利班代表團晤歐美官員　要求解凍資金

阿富汗代理外長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）1月22日率領塔利班（Taliban）代表團抵達挪威奧斯陸（Oslo）。他們自23日起與歐洲和美國代表展開一連3天的會談。美媒24日稱，他們或要求取用遭美國和其他西方國家凍結的款項。



這是塔利班自2021年8月再度掌權以來，首次到歐洲與歐美代表舉行會談。會談的議題包括人道主義援助及人權等。

卡塔爾半島電視台23日稱，歐美代表料將迫使塔利班代表團兌現維護人權的承諾，以換取解凍資產、協助紓緩阿富汗的人道危機。

塔利班：圖為1月24日，阿富汗代理外長穆塔基（前）在挪威奧斯陸見記者。（AP）

塔利班要求美國和其他西方國家解凍他們的資產，讓他們可取用近100億美元的款項。

塔利班代表阿扎姆（Shafiullah Azam）稱已要求解凍阿富汗資產。他稱因該國有飢荒，以及冬天嚴寒，認為國際社會是時候支持阿富汗人，而不是因為政治爭端而懲罰他們。

自從塔利班2021年8月15日重新掌控阿富汗後，國際援助暫停，國內人道危機因嚴重乾旱愈趨惡化。

阿富汗央行近70億美元被華府凍結在紐約聯儲銀行，另有大量資金封存於其他國家的銀行，它們均礙於制裁無法取用，這導致阿富汗經濟接近崩潰。