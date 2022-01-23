阿富汗局勢︱塔利班代表團晤歐美官員　談援助與人權

阿富汗代理外長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）1月22日率領塔利班（Taliban）代表團抵達挪威奧斯陸（Oslo）。他們自23日起與歐洲和美國代表展開一連3天的會談，議題將包括人道主義援助及人權等。



這是自塔利班2021年8月再度掌權以來，首次到歐洲與歐美代表舉行會談。挪威外交部稱，塔利班代表團23日與阿富汗女權人士和人權倡導者會談，集中討論人權問題。

塔利班：圖為1月22日，阿富汗塔利班代表團抵達挪威奧斯陸，準備參加23至25日的會談。（AP）

塔利班代表團24至25日會與歐美外交官會談，與會者包括挪威和歐盟官員，以及英國、法國、德國、意大利和美國的代表。

德國之聲（DW）23日引述美國務院官員稱，與會者將討論在阿富汗建立具有代表性的政制度、應對緊急的人道主義和經濟危機、安全和反恐問題。人權也是會上議題之一，特別是對女性和婦女的教育。

報道提及，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）對法媒稱，塔利班已採取措施來滿足西方國家的要求，他們希望通過外交加強與所有國家的關係，包括歐洲國家和整個西方世界。他指塔利班希望將戰爭的氣氛轉變成和平的局勢。