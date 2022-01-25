美媒：中國對美採購量達貿易協議目標60%

美媒分析稱，中國對美國商品的採購量達中美貿易協議目標逾六成。此前，美國總統拜登（Joe Biden）指責中國未能兑現承諾，稱尚未準備好取消關稅。



據美國彭博社1月24日報道，根據彭博社對中國官方數據的分析，自2020年1月中美簽署貿易協議以來的兩年裏，中國總計購買了約2,370億美元的美國農產品、製成品和能源產品，佔中國承諾購買美國商品總額的63%。

儘管中國企業對美國商品的採購已較2019年和2020年初的疲弱水平有所改善，但遠未達到目標。

中國將其歸咎於新冠肺炎（COVID-19）疫情，以及美國波音公司737 Max機型發生問題等因素。波音737 Max在發生致命墜機事故後被吊銷了認證。

與此同時，美國人對中國製造的產品（包括家用電器和自行車等）的需求，在疫情的推動下，將中國對美國的出口額推至創紀錄的高點，削弱了中美貿易協議的基本目標，即使雙邊貿易更接近平衡。

雖然中美貿易協議中有一份含糊的聲明，稱中國將繼續購買更多的美國商品，但並未公開目標，也不清楚進一步採購會如何進行。

中國堅持要求美國取消對中國商品的關稅，稱這將有助於全球經濟復甦，並減輕通脹壓力。

美國總統拜登（Joe Biden）1月19日在新聞發布會上稱，「不確定」是否取消對中國商品的關稅，指責中國沒有兑現承諾。