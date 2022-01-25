華駐法使館：法國媒體唱衰抹黑中方　疑談論的是「火星上的中國」

西方媒體報道中國被指習慣性「唱衰」，中國駐法國大使館為此發文，質疑西方媒體「談論的是火星上的中國」。



1月24日，中國駐法國大使館在官網使用漢語和法語兩種語言，發表題為《唱衰抹黑阻擋不了中國前進步伐》的文章。

文章中列舉的例子包括「當中國威脅到世界經濟增長」、「清零戰略導致大量工廠關門」、「企業家們擔心新一輪元器件短缺」、「中國增長乏力」、「為什麼中國清零政策威脅全球價值鏈」、「中國經濟急剎車」、「2021，中國經濟增長最後一個大年」。

文章對法國主流媒體涉華報道的標題提出質疑，稱「讀者們是不是有一種世界末日來臨的感覺？看來中國經濟真的要崩潰了！而這將給世界經濟帶來災難。」

中方駐法國大使館在文章指出，中國經濟的真實狀況完全是另一番景象。根據中國國家統計局近日公布的數據，2021年中國GDP增長8.1%，工業增加值增長9.6%，社會消費品零售總額增長12.5%，貨物進出口總額增加21.4%，居民消費價格（CPI）上漲0.9%，居民人均可支配收入增加9.1%。

「看到這些數字，我們懷疑法國主流媒體談論的是火星上的中國。」

文章稱，「長期以來，西方媒體的涉華報道一直令我們十分困惑和無奈。它們的報道總是與中國的實際情況大相徑庭，甚至是黑白顛倒。」法國主流媒體「黑白顛倒」的涉華報道，對於大多數沒有去過中國的法國老百姓來說，就會造成很大誤解。

文章又指，很多法國人就此以為中國黑暗無比，政府專制、經濟凋敝、民生困苦、沒有人權、街上的行人愁容滿面。「有法國人去了中國後就說，自己大吃一驚，中國哪裏是媒體所描述的那樣不堪？」

文章指出，20年來，中國經濟在「崩潰」聲中一路狂奔，坐上世界第二的位子。

中國抗疫失敗，以至於當某個超級大國一天感染100萬時，中國一天感染100人，當那個超級大國一年因新冠死亡42萬人時，中國死亡2人。

中國對維吾爾族進行「種族滅絕」，讓這個少數民族人口在過去40年從555萬增加到1160萬。

中國的動態清零政策導致全球供應鏈擁堵，造成各國供應短缺，以至於中國的對外貿易年增21%，突破6萬億美元大關，對歐洲貿易突破8,000億，還使中國自疫情以來向全球出口了3,500多億隻口罩，提供了21億劑新冠疫苗。

文章最後強調，任何一個稍有新聞媒體職業道德的記者，不應在事實面前說謊，都不應欺騙本國老百姓。因為謊言終將被揭穿，人民終將會醒悟。