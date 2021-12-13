第八次中法高級別經濟財金對話　胡春華稱冀推進兩國務實合作

中國國務院副總理、中法高級別經濟財金對話中方牽頭人胡春華與法國經濟和財政部長、對話法方牽頭人勒梅爾（Bruno Le Maire）12月13日共同主持第八次中法高級別經濟財金對話。



胡春華表示，今年以來，習近平主席與馬克龍總統兩次通話，就發展中法關係、加強各領域合作達成一系列重要共識。在兩國元首指引下，在雙方共同努力下，中法務實合作取得新的積極進展，雙邊貿易創歷史新高，雙向投資快速增長，農業合作成效顯著，新興領域合作穩步推進。

他稱中方願與法方一道，落實好兩國元首共識，加強疫情下的國際和多邊事務合作，深化重點領域互利合作，鞏固和拓展大項目合作，着力營造良好的貿易投資環境，把中法務實合作推向更高水平，為中法全面戰略夥伴關係發展注入新動能。

2021年12月13日，中國國務院副總理、中法高級別經濟財金對話中方牽頭人胡春華與法國經濟和財政部長、對話法方牽頭人勒梅爾共同主持第八次中法高級別經濟財金對話。（新華社）

勒梅爾稱法方高度重視法中關係，願與中方進一步深化經濟財金合作，加強應對氣候變化及生物多樣性保護、世貿組織改革等多邊議題的溝通協調，深化農業、金融、第三方市場等領域合作，推動法中務實合作取得更多積極成果。

本次對話以視像方式舉行。雙方圍繞「深化中法經濟財金合作，共促經濟復甦與增長」主題進行了深入交流，達成54項合作成果。會後，胡春華與勒梅爾共同出席了中法企業家委員會第四次會議閉幕式，並分别致辭。