美國新任駐日大使不點名批中國　稱強權活動威脅民主秩序

美國新任駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）1月24日不點名批評中國，指強權活動威脅着日美同盟所推進、基於規則的民主秩序，強調日美絕不畏懼。



日本共同社報道，伊曼紐爾24日在美國大使館的官方Twitter帳戶發表視像講話時，形容日美同盟逾60年來促進了印度太平洋地區的和平與繁榮，是在印太地區「照亮希望的燈塔」。

During the flight from Chicago to Tokyo, I kept thinking about my parents. Their values and dreams lit a spark in me to pursue public service. Here is my story. pic.twitter.com/oRxDS7cLi9 — ラーム・エマニュエル駐日米国大使 (@USAmbJapan) January 24, 2022

他指，日美兩國能夠一起應對共同課題，包括威脅基於民主規則秩序的侵略行動，「兩國不會迴避任何挑戰，以及任何破壞這些（民主）價值觀的對手。」

伊曼紐爾又稱，他與美國總統拜登（Joe Biden）是「舊交摯友」，強調自己與拜登關係親近。

伊曼紐爾1月23日抵達日本，結束新型冠狀病毒肺炎（Covid-19）防疫隔離後，正式開展駐日大使的工作。他曾任眾議員，2009年至2010年擔任時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）的白宮幕僚長，獲得時任副總統拜登（Joe Biden）的信任。

美國駐日大使一職自前大使哈格蒂（William Hagerty）2019年7月離任後空缺了約2年半，如今終於由伊曼紐爾補缺。