韋伯太空望遠鏡航行150萬公里抵達目的地　準備調整鏡片觀察深空

韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）在發射一個月後，在1月24日成功進入距離地球150萬公里的拉格朗日點，準備下一階段的調整工作，為正式觀察浩瀚宇宙做準備。



由美國太空總署（NASA）、歐洲太空總署、加拿大太空總署等合作研發的韋伯太空望遠鏡，在12月25日發射升空。經過一個月的航行，在1月24日成功進入距離地球150萬公里的拉格朗日點L2。

圖為2021年12月25日，搭載韋伯太空望遠鏡的火箭在法國的發射場成功升空。（AP）

所謂拉格朗日點，是指根據地球與太陽的相對位置5個特殊地點，L2是位於地球背面的地點。相比過去圍繞地球運行的望遠鏡，在拉格朗日點軌道L2運行可以永遠與地球及太陽背面保持一直線，讓望遠鏡免於受太陽光及熱源影響，不受阻礙地觀察宇宙深空。同時在拉格朗日點運行，可以不用太多的推力，節省燃料維持在軌道上。

接下來韋伯太空望遠鏡將會調整位置及望遠鏡上的每塊鏡片，進行對焦，這需時大約3個多月。在準備就緒後，韋伯太空望遠鏡將開始進行深空觀察。

韋伯太空望遠鏡是至今人類最先進及最大型的宇宙太空望遠鏡，它的主要任務包括尋找大爆炸後在宇宙中形成的第一批恆星和星系的光，以研究星系的形成、演化，以至生命起源。