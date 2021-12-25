韋伯太空望遠鏡順利發射升空　比哈勃望遠鏡強百倍

撰文：成依華
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由美國太空總署（NASA）夥拍歐洲太空總署、加拿大太空總署等合作研發的韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope），12月25日早上在南美洲法屬圭亞那（French Guiana）順利發射升空。它的靈敏度較哈勃太空望遠鏡強100倍，有助探索宇宙歷史。

據路透社報道，韋伯太空望遠鏡由歐洲太空總署的Ariane 5火箭運載發射升空。它被譽為是革命性的太空望遠鏡，斥資約90億美元建造。外界也把它形容是哈勃太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）的「繼任者」

韋伯太空望遠鏡重約1.4萬磅（約6350公斤），只有哈勃太空望遠鏡（2.7萬磅）的約一半，但靈敏度則較哈勃望遠鏡強100倍，此將有助科學家探索宇宙歷史，觀測距今135億年前、即在大爆炸（Big Bang）發生約1至2億年後的宇宙面貌。

它將肩負兩大任務，包括讓科學家觀測更加早期的宇宙歷史甚至起源，及研究其他行星是否宜居。

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