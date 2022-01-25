約翰遜英國封城期間多次聚會開派對　警方展開刑事調查

英國首相約翰遜（Boris Johnson）被揭涉嫌違犯限聚令，2020年6月於首相府參與妻子為他舉辦的生日派對。英國警方25日稱正就首相府在封城令實行期間舉行的聚會及派對展開刑事調查。情況導致約翰遜政府更趨受壓。



倫敦都會警察局長迪克（Cressida Dick）發聲明稱調查正在進行中，而且是就「一些事件」進行調查。

他稱：「當然，我們現正調查的事實並不意味着一定會就每個事件以及牽涉其中的每個人發出定額罰款通知書，」他稱：「我們不會對正在進行的調查發表評論。」

圖為1月13日，英國倫敦，傳媒的攝影機正對着首相府門外。（Getty）

英國獨立電視台（ITV）1月24日稱，約翰遜在2020年6月19日的下午，在首相府的內閣會議室出席了由他妻子西蒙茲（Carrie Symonds）為他舉辦的生日派對。她與首相府人員為約翰遜唱生日歌，派對時間20至30分鐘，約30人參與。

英國在2020年6月受新冠肺炎來襲，首次封城實施限聚令。報道指在19日當晚約翰遜更於首相府招待了多名親朋戚友，進一步違反限聚令。

首相府回應指約翰遜在現場逗留不到10分鐘，並駁斥有關報道將其描述為派對的說法，澄清只是幕僚在會議結束後，在內閣會議室為約翰遜簡單慶祝生日。同時稱約翰遜在當晚，僅在首相府室外招待了少量的親友。

約翰遜近日接連被爆在2020年封城期間違犯限聚令，包括在5月邀請逾百名職員在首相府花園開派對，約翰遜承認事件並致歉。