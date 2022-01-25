阿聯酋航空被揭監控員工體重　空姐瘦身失敗或減薪丟職

美媒1月22日引述阿聯酋航空（Emirates）數名前空姐稱，這間公司會定期檢查其體重，且她們可能因體重超標而失去工作或降薪。



美國內幕網站（Insider）22日引述阿聯酋航空6名前職員報道，這間公司對空姐形象和制服都有非常嚴格的規定，尤其是體重。倘若她們體重不符合標準，可能會遭減薪、停飛，甚至失去工作。

前空姐Karla Bayson已離開這間公司多年。她提到在效力阿聯酋航空，有同事因體重未達標準被公司警告，要求她14天內減下來。

圖為阿聯酋航空前空姐Karla Bayson在Twitter發布的相片。（Twitter）

另一名前空姐Maya Dukaric透露，公司有「篤灰」（即告密）機制，也專員監控並懲罰超重的空姐，這些人在公司內部被稱為「體重警察」。

「體重警察」會定期出現在機場，攔下體重超標的空姐並對提醒道：「嘿，寶貝。你須要放慢（體重上升的）速度。」

阿聯酋航空前空姐卡拉曼（Duygu Karaman）講述自己親身經歷時稱，由於體重較公司標準多出2公斤並遭同事匿名舉報，公司開始追蹤其身體質量指數（BMI），又給她一張A4紙，上面寫着包括不要吃飯和不要吃麵包在內的字眼。卡拉曼當時重量約66.7公斤，她對自己體憂心忡忡達3年後，終在2019年6月辭職。

一名前人力資源生意夥伴也證實，在體重方面不符合形象和制服標準的空乘人員或會暫時停飛，因而無法獲得每天飛行津貼，「倘若你沒有在確切的一段時間內（讓體重）降下來，你可能會失去工作」。

阿聯酋航空被指對女性空（阿聯酋航空網頁）

公司回應

阿聯酋航空拒絕評論報道中的曝光的計劃、「體重警察」或其他細節。

公司發聲明稱：「我們不對現有或過去員工的內部政策或程序或特定的機密個案發表評論。」

聲明說：「作為一家全球航空公司，我們將員工的福祉放在首位，我們相信身體和精神上的健康，在他們安全及有效率地履行職責是關鍵的方面。」 文中稱「這對我們的客戶來說可能並不總是顯然易見，但我們機組人員的責任是巨大的，他們在有需要時影響和實現安全結果的能力，需要密集的培訓以及符合最低標準的體適能。」