空姐出售「美腿照」賺外快　TikTok教學爆紅　出埋攻略教人賣相

美國一位空姐靠着上網賣美腳照，在過去五年賺進數千美元外快。新冠肺炎肆虐，因應粉絲好奇提問賺錢秘訣，她在TikTok發布全套教學影片，不只成功圈進數千名好奇的新粉絲，更在亞馬遜自行出版一本如何兜售戀腳癖照片的電子書。

這位空姐自稱笛姬（Deej），TikTok追隨者超過16萬。她在第一支教學影片就挑明，光貼照片並不保證成功。她說，第一件事就是開設單獨的社群媒體帳號上載腿部照片。「我在IG使用完全獨立的副帳，只貼大量的腳照」，「你必須鑽研腳的照片與姿態，每個不同的姿態都有特定的名稱，網友對每一種姿態都有不同的癖好」。

「賣腳照」空姐反因詳細教學爆紅（點圖放大瀏覽）：

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根據笛姬的說法，想貼腳照圈粉，就必須特別上標籤，「只要你在IG貼的照片得到不錯的關注，買家就會自己找上門。」她說，雖然網路上有許多免費腳照，但買家要的是特別待遇，「要只限他們購買的私密照片組。當他們看到你貼出特定角度的照片，像腳底好了。他們愛你的腳底，你就提供全套客製照片組，這樣他們就會感受到專屬待遇」。

笛姬表示，她剛投入美腳照銷售時，1張照片標價5美元，1組6張賣25美元，再加25美元可買到13張照片。「十之八九的買家至少會買25美元的照片組，甚至一口氣出到50美元。最棒的是，這些照片可以在同好之間流傳。」

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笛姬也分享避免被詐騙的秘訣，指戀足癖圈子「有很多投機的騙子」，「這些人只想爽過後走人」。要是有人找上門，詢問是否願意賣照片和影像，還要妳開出價碼時，就可以判斷他們是不是認真的，「他們會直接問，因為他們知道必須付錢才能得到回報」。要是對方試着閒扯，就是不打算付錢，只想拿免費照片。

笛姬建議網友避免使用可能導致身分曝光的付費管道，「絕不能透露銀行帳號或買禮品卡一類的，要是有人如此要求，立刻停止往來，把他們封鎖」，「除非你確定自己收到錢，可以隨意透過實體管道花掉，否則絕不發送任何照片或內容。」

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