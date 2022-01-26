中美關係︱布林肯：與中國完全脱鈎是錯誤概念

美國與中國關係緊張之際，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1月24日在出席活動時提到，與中國完全脱鈎的概念是一個錯誤的概念。



布林肯1月24日在華盛頓以視像會議的方式出席第33屆「艾森施塔特年度系列講座」（Eizenstat Lecture Series）。

這一系列講座在過去曾邀請過三位諾貝爾和平獎得主、兩位普利策獎得主、兩位美國總統、兩位美國副總統、兩位美國最高法院法官和兩位以色列總理以及其他國內和國際知名人士演講。

2021年10月4日，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）公開拜登（Joe Biden）政府處理中美雙邊貿易關係的方式，中美停止貿易，不是現實的結果。美國將努力在不同的基礎上與中國 「重新連接」（recouple），而不是 "脱鈎"（decouple）。（Reuters）

活動主持人、曾擔任過美國駐歐盟大使的艾森施塔特（Stuart E. Eizenstat）提問說：「中國即將舉辦冬奧會。從歷史上看，如你所知，當一個崛起的大國挑戰一個已確立的大國時，可能會有磨擦，甚至戰爭。我們能避免與中國發生新的冷戰嗎？」

布林肯回答稱：「首先，我認為幾乎每個人都清楚，沒有比我們國家之間的關係更復雜和更有影響的關係，而且可能沒有任何關係在其所有層面上會對塑造未來幾十年產生更大的影響。 因此，這是我們外交政策的核心；是我們的重點，我們的思考，以及我們的行動的核心。」

他又稱「在過去幾年裏，在世界舞台上的中國在許多方面與我們在過去幾十年裏看到的不同：無論是在該地區還是在其他地區，通過各種手段，更加自信，更具侵略性。」

布林肯提到過去在50、60、70年代，美國在對自己的投資方面，例如在教育、基礎設施、創新、研究和開發都是數一數二的國家，但現在每一個領域都下滑，與此同時，中國在每一個領域都上升了。

與此同時，布林肯稱「我認為與中國完全脱鈎的概念是一個錯誤的概念，在許多方面有可能會被誤導。同樣，以正確的方式，貿易、投資，包括與中國的貿易和投資，可以是一件好事。」