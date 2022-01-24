烏克蘭局勢｜布林肯警告任何入侵行動都有嚴重後果

烏克蘭局勢持續緊張，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1月23日警告，俄羅斯任何一支部隊入侵烏克蘭領土，美國、歐洲及其盟國將果斷作出嚴厲回應。



布林肯23日接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，美國已給予俄羅斯兩個選擇，第一是外交與對話，第二是帶有嚴重後果的道路。布林肯稱美國更希望的是富有成果的對話，但仍會繼續協助烏克蘭防禦。

圖為1月22日，有願意加入軍隊的民眾正在基輔進行訓練。（Getty）

布林肯又指，若美方現時就對俄羅斯實施制裁，西方將失去其威懾作用，但他警告，俄羅斯軍方即使只有一支部隊入侵烏克蘭，美國、歐洲及其盟國將果斷作出嚴厲回應。

另外，英國副首相藍韜文（Dominic Raab）認為，俄羅斯很大機會入侵烏克蘭，強調北約等西方國家會並肩支持烏克蘭，若俄羅斯入侵烏克蘭並建立傀儡政權，將付出沉重代價。英國早前指獲悉俄羅斯正聯絡烏克蘭政客，有意入侵烏克蘭推翻現政權後扶植傀儡政權，俄羅斯否認並批評是北約企圖令緊張局勢升溫的證據。